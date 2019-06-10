امتحانات الثانوية العامة .. الطلاب يمتحنون اليوم الاقتصاد والإحصاء

ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة 2019، الامتحان في الاقتصاد والإحصاء، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يبدأ امتحان الاقتصاد من التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا ، بينما يبدأ امتحان الاحصاء من الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.
وبالنسبة للكراسة الامتحانية للاقتصاد والكراسة الامتحانية للإحصاء ، فستشمل كلا منها على 12 صفحة تضم بداخلها 13 سؤالا مطلوب الاجابة عليها خلال ساعة و نصف فقط ، وتكون الدرجة الكلية لامتحان الاقتصاد 25 درجة.
جدير بالذكر أن مادة...
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