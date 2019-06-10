شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد مشكلات المناخ يومًا عن الآخر وتمتد التأثيرات لمناطق مختلفة، حيث تم الكشف عن تآكل شديد لسواحل القطب الشمالي بسبب تغير المناخ، والذى يصل إلى متر في اليوم من خلال استطلاعات الطيارات بدون طيار.
ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، تجتاح العواصف في القطب الشمالي الكندي كميات متزايدة من التربة الجليدية الساحلية، والتى تتعرض لها من خلال ذوبان الجليد البحري خلال الصيف.
وتسلط نتائج بيانات الطائرات بدون طيار الضوء على التغيير المستمر في المنطقة، حيث يؤدي مناخ الاحترار إلى مواسم صيفية أطول، ويذوب الجليد البحري في وقت مبكر، ما يعرض الخط الساحلي لمخاطر، ويوفر المزيد من الفرص للعواصف للتسبب في أضرار إضافية.
وقام فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة إدنبرة بوضع كاميرات محمولة بطائرات بدون طيار، وذلك لمراقبة جزء من الساحل بمنطقة دائمة التجمد في جزيرة هيرشل، والمعروفة أيضًا باسم Qikiqtaruk، قبالة ساحل يوكون في القطب الشمالي الكندي، حيث حدد الباحثين المنطقة سبع مرات على مدار 40 يومًا في صيف عام 2017.
وأظهرت النتائج التي توصلت إليها، من نماذج الكمبيوتر المستندة إلى الصور، أن الساحل تراجع عن طريق 14.5 متر خلال هذه الفترة، وأحيانا أكثر من متر في اليوم، وبالمقارنة مع الدراسات الاستقصائية التي أجريت في الفترة من 1952 حتى 2011 ، أظهرت أن معدل التآكل في عام 2017 كان أكثر من ستة أضعاف المتوسط طويل الأجل للمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.