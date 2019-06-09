شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد خدعة إنستجرام الأخيرة.. كيف تحمى حسابك من الاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الأيام القليلة السابقة عرض لإحدى شركات النظارات الشهيرة عبر إنستجرام، تعلن عن تخفيض بنسبة 90% على منتجاتها، مصحوبًا برابط لموقع ما، والذى اتضح بعدها أنه مجرد خدعة من أحد الأشخاص لسرقة بيانات المستخدمين.

ويشير موقع "ميرور" البريطانى، أنه إذا تم اختراق حسابك بسبب الخدعة الأخيرة يجب عليك الخروج من جميع تسجيلات الدخول المسجلة، ولكن بعد أن تقوم بتغيير كلمة السر الخاصة بك وتشغيل ميزة التحقق بخطوتين، ومن الأفضل حذف الصورة إذ نشرتها حتى لا يقع غيرك فى الفخ.





نصائح لحماية حسابك؟

-استخدم دائماً التطبيقات الرسمية من متجر جوجل أو أى متجر إلكترونى مضمون، وقم بتحميل التحديثات فور اتاحتها من أجل تجنب الثغرات الأمنية.

-استخدم كلمات مرور معقدة ومختلفة لجميع حساباتك حتى تبقى بأمان، لأنه عند اختراق أى واحدة منها من الممكن أن تخترق الأخرى.

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-لا تستخدم بيانات تسجيل الدخول للتطبيقات غير الآمنة.

-لا تضغط على أى تطبيقات مشبوهة وغير معروفة حتى إن كانت مرسلة لك من قبل أصدقائك، لأنها من الممكن أن تكون حاملة للفيروسات.

-راجع إعدادات وبيانات الأمان الخاصة بك فى كل تطبيق، وحدد لكل تطبيق ما يمتلكه من صلاحيات، وقم بإزالة أى تطبيق لا ترغب به.

-ليس من الضرورى إدخال جميع البيانات الصحيحة الخاصة بك أثناء طلب تحقق من الحساب، مثل اسم الأب والأم وتاريخ الميلاد، ومن الممكن استعارة أسامى وتواريخ أخرى لحماية نفسك من سرقة المعلومات إذا وقع اختراق.