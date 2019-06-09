شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم متصفح كروم للتأكد من سلامة جهازك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت إحدى الشركات برنامجا خطيرا بإمكانه أن يصيب الأجهزة والبيانات، لذا إن كنت ترغب فى إبقاء جهازك وبياناتك آمنة عليك اتباع بعض التعليمات لحمايتك وتوجد بمتصفح كروم، إذ يتيح لك خاصية المسح الضوئى الذى يعمل فى الأساس من أجل تنظيف البيانات الضارة المخزنة على متصفحك، ولكن الآن يمكن استخدامه من أجل فحص جهازك للتأكد من سلامته من أى برامج ضارة.

وإليك بعض الخطوات التى تساعدك لإجراء المسح والتأكد من أمان جهازك:

-اضغط على النقاط الثلاثة الموجودة فى الجانب الأيمن العلوى ومن ثم انتقل إلى الإعدادات.

-اتجه إلى آخر القائمة واضغط على Advanced من أجل مشاهدة جميع الخيارات.

-ابحث فى الاختيارات عن ‘Reset and clean up header

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-توجه إلى خانة Reset and clean up .

- اضغط على clean up computer.

-بعد الضغط على خانة تنظيف الكمبيوتر سيظهر لك خيار Find، للبحث عن البرامج الضارة وإزالتها.

-بعد الانتهاء من عملية التنظيف سيعلمك المتصفح إن كان هناك أى فيروس على الجهاز الشخصى بك أم لا، وإذا وجد يمكنك أيضًا إزالته.