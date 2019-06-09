شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوجه المخيف للتكنولوجيا.. 6 أسباب تدفعك للقلق من أجهزتك الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشار الأدوات التكنولوجية المتصلة بالإنترنت يمثل خطرًا كبيرًا على خصوصيتك وحياتك بشكل عام، حيث إن لاتصال الإنترنت بالأشياء من حولك سلبيات لا يمكن تغافلها، والتى نرصد أسباب القلق تجاهها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1. تستطيع أجهزتك التجسس عليك وعلى أطفالك.

2. العديد من أجهزة الإنترنت معرضة للقرصنة.

3. أجهزتك ليست لك أبدًا، حتى بعد دفع ثمنها، فالشركة قد تتعقب بياناتك من خلالها.

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4. أجهزتك تعرف نقاط الضعف لديك.

5. يكاد يكون من المستحيل معرفة ما الذي يحدث تحديدًا من خلالها، أو المدة التي سيستغرقها الأمر.

6. قد لا يحميك القانون، لأنه لا توجد إلى الآن عالميًا أى قوانين محددة وواضحة بشأن هذه الأمور.