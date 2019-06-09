شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش متابع.. 8 أخبار تكنولوجية شغلت العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، يقدم موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرًا فى عالم التقنيات الحديثة، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلي:

1. تطور جوجل عناصر تزيد من تحكم الوالدين فى أجهزة الأندرويد، ما سيتيح تحديد مقدار الوقت الذى يقضيه أطفالك فى كل تطبيق.

2. كشفت جوجل النقاب عن ميزة حقيقة جديدة معززة للخرائط باستخدام كاميرا الهاتف، إذ ستصبح خرائط جوجل قادرة على تحديد موقعك وتضع علاماتك وسهام لتظهر لك أين تريد.

3. كشف "ماريو كويروز" رئيس "بيكسل" عن أن جوجل تفكر فى تطوير الهواتف القابلة للطى.

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4. اشتكى العديد من سائقى شركات توصيل الركاب أن رواتبهم قد انخفضت وأنهم غير راضين عن وضعهم.

5. تعاونت شركة النقل ليفت مع وايمو لإطلاق سيارات الأجرة الذكية فى ولاية أريزونا، ورغم أن السيارة تتمتع بالتحكم الذاتى، إلا أن وجود السائق البشرى سيكون ضرورى لضمان السلامة، وتولى زمام الأمور فى حال ظهور أى عوائق.

6. أفادت شركة النقل "ليفت" عن أرباحها الفصلية الأولى التى أظهرت نموًا متسارعًا ولكن فى نفس الوقت الخسائر كثيرة.

7. تستطيع سيارات تسلا الآن معرفة الأجزاء التى يجب استبدالها وطلب قطع غيار جديدة.

8. افتتحت أمازون أول متجر لها بدون نقود فى نيويورك، لكن لا يزال بإمكان العملاء الدفع نقدًا بعد رد فعل عنيف، حيث واجهت الشركة رد فعل عنيف بسبب متاجرها الخالية من النقد تمامًا والتى فسرها البعض على أنها تمارس التمييز ضد العملاء الذين ليس لديهم حساب بنكى.