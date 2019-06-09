تكنولوجيا: وزير الاتصالات يلتقي نظيره الروسي لبحث التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي

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التقى عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، مع كونستانتين نوسكوف، وزير التنمية الرقمية والاتصالات والاعلام بجمهورية روسيا الاتحادية، على هامش فعاليات اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الروسي إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى من ممثلي الحكومة والشركات الروسية في مارس الماضي.

و تم التأكيد خلال اللقاء على دعم أوجه التعاون في مجال تصميم وتصنيع الالكترونيات والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية، والشراكة مع المؤسسات التعليمية الروسية الكبرى في إطار مبادرة “رواد تكنولوجيا المستقبل” في البرامج التدريبية المتخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الأمن السيبراني من خلال دراسة إمكانية إنشاء مركز تميز للأمن السيبراني في مصر بتمويل مشترك لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية.

وكان عمرو طلعت كان قد قام بعقد عدد من اللقاءات خلال يومي 6 و7 يونيو الجاري مع قيادات من الجانب الياباني، تشمل مسئولين حكوميين وممثلي الشركات والجهات الأكاديمية، بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب الياباني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شارك على مدار يومين في اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي.