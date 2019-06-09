تكنولوجيا: باناسونيك تكشف عن كاميرا رقمية للتصوير بدقة 6K.. الأولى من نوعها في العالم!

كشفت شركة باناسونيك Panasonic اليابانية لصناعة الإلكترونيات عن كاميرا “لوميكس إس 1 إتش” LUMIX S1H، الرقمية عديمة المرايا، والمزودة بعدسة أحادية ومستشعر صورة بالإطار الكامل، والأولى من نوعها في العالم للتصوير بدقة 6K بسرعة 24 إطارا في الثانية، ونسبة أبعاد 3:2.

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وقالت باناسونيك أن “لوميكس إس 1 إتش” يمكنها كذلك تصوير الفيديو بدقة 5.9K بسرعة 30 إطارا في الثانية، ونسبة أبعاد 16:9، والتصوير بدقة 4K/C4K بسرعة 60 إطارا في الثانية.

وحددت باناسونيك خريف العام الجاري 2019 موعدا لطرح كاميرا “لوميكس” الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر 4 آلاف دولار تقريبا (حوالي 67 ألف جنيها مصريا)، والتي تثق باناسونيك في أن تحوذ إعجاب هواة ومحترفي التصوير، بما تجمعه من جودة تصوير للفيديو الاحترافي والمستويات العالية لسهولة الاستخدام والحركة، وخفة وزنها وصغر حجمها.

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وعن الأجيال السابقة من كاميرا “لوميكس” الرقمية، أطلقت باناسونيك كاميرا “لوميكس جي إتش 4” LUMIX GH4 في عام 2014، كأول كاميرا رقمية أحادية العدسة عديمة المرايا، والقادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K، ثم أطلقت “لوميكس جي إتش 5” LUMIX GH5 في عام 2017، والأولى في العالم التي تميزت وقتها بتسجيل الفيديو بدقة 4K وسرعة 30 و60 إطارا في الثانية.