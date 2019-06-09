تكنولوجيا: Ikea تطلق مجموعة متنوعة من الإكسسوارات المخصصة للاعبين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Ikea مؤخراً مجموعة جديدة من الملحقات المخصصة للاعبين، والتي صممت من Ikea بالتعاون مع Unyq و Area Academy، والتي تتميز بتصميم طباعة ثلاثية الأبعاد وتنطلق بعنوان Uppkoppla.

تأتي المجموعة الجديدة من الإكسسوارات والملحقات المخصصة للاعبين المقدمة من Ikea، لدعم اللاعبين بإكسسوارات تتميز بتجربة أفضل بشكل خاص للمستخدمين الذين يواجهون صعوبة في التنقل.

وتشمل الملحقات المقدمة من Ikea للاعبين دعامة للمعصم، مع غطاء للوحة المفاتيح يدعم التحكم بكفاءة أكبر بلوحة المفاتيح، إلى جانب فارة bungee حيث من المقرر أن تدعم هذه الإكسسوارات اللاعبين بميزة التحكم بكفاءة أكبر في الألعاب.

ولقد إستخدمت Ikea تقنية Unyq في تصميم خط إنتاجها من إكسسوارات Uppkoppla، والتي تعتمد في تصميمها على مسح الجسم لإنشاء إكسسوارات بطباعة ثلاثية الأبعاد تتوافق مع المستخدم.

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من جانب أخر أشارت Unyq في تفاصيل عن خط Uppkoppla نشرت على الإنستغرام، إلى أنها صممت للاعبين الذين يقضون الكثير من الوقت في التنافس في الألعاب على شبكة الإنترنت، حيث يهدف خط الإنتاج لدعم اللاعبين بتجربة مريحة لا تؤدي إلى إجهاد اللاعب، كما يتم تجهيز الملحقات وفقاً لطلبات المستخدمين، أيضاً من المقرر أن يتم إطلاق خط إنتاج Uppkoppla للمستخدمين في 2020.

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