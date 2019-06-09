كتب محمد القاضي
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ولمدة 48 ساعة.
وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة سوف تصل يوم الثلاثاء إلي 37 درجة علي أن تعاود في الانخفاض يوم الأربعاء.
وأشار إلي أن درجة الحرارة سوف تصل بنهاية الأسبوع إلي 33 درجة بالقاهرة، موضحا أن ارتفاع نسبة الرطوبة هي التي تشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة، موجها نصائح لطلاب الثانوية العامة بعدم التعرض لأشعة...
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 48 ساعة.. وتوجه نصيحة لـ طلاب الثانوية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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