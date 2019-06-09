الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 48 ساعة.. وتوجه نصيحة لـ طلاب الثانوية.. فيديو

كتب محمد القاضي

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ولمدة 48 ساعة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة سوف تصل يوم الثلاثاء إلي 37 درجة علي أن تعاود في الانخفاض يوم الأربعاء.

وأشار إلي أن درجة الحرارة سوف تصل بنهاية الأسبوع إلي 33 درجة بالقاهرة، موضحا أن ارتفاع نسبة الرطوبة هي التي تشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة، موجها نصائح لطلاب الثانوية العامة بعدم التعرض لأشعة...