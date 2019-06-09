شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف موعد ظهور المشترى فى القاهرة وإزاى تقدر تشوفه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر غدًا كوكب المشترى فى سماء الكرة الأرضية ليكون مرئيا بالعين المجردة فى ظاهرة تتكرر كل 13 شهرًا، ويمكن رؤية الكوكب فى القاهرة من بداية الساعة 7:29 مساءً حتى الساعة 4:18 صباحًا.

وحسب موقع in the sky، سيرتفع الكوكب فى البداية لـ7 درجات فى اتجاه الأفق الجنوبى الشرقى ليصل إلى أعلى نقطة من السماء فى تمام الساعة 23:52 مساءً، ومن ثم يهبط 8 درجات ليصل إلى ناحية الأفق الجنوبى الغربى.

وتحدث تلك الظاهرة عندما يكون الكوكب فى مواجهة الشمس بسبب وصول الشمس إلى أكبر مسافة تحت الأفق عند منتصف الليل، لذا تكون المنطقة المقابلة لها هى الأعلى فى السماء، وفى نفس الوقت يمر كوكب المشترى بالناحية الأخرى ما يجعله يظهر أكبر وألمع بسبب إضاءتها.