بلغت 52.2 درجة.. الكويت تسجل أعلى درجة حرارة فى العالم

كتب وكالات

نقلت تقارير صحفية، عن خبير فى الأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة سجلت يوم السبت على مستوى العالم، كانت فى الكويت، وفقا لصحيفة "سبق".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك السعودى خالد الزعاق، إن درجة الحرارة بلغت 52.2 درجة مئوية فى الظل بمنطقة مطربة شمالى البلاد، ظهر السبت.

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التى قاربت فى المتوسط 49 درجة مئوية فى الظل بمطار الكويت، إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث سجل مؤشر الأحمال 13500 ميغاواط، بفارق 600 ميجا وات عن يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل...