شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في مثل هذا اليوم.. سقوط نيزك "أبى" فى ألبرتا بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل يوم يمر علينا على الأرض هو ذكرى لظاهرة فضائية ما ربما لا نعلمها ولكنها من الأحداث المهمة، والتى نقدمها لك وفقا لليوم، ففى 9 يونيو 1952 أى منذ ما يزيد عن 60 عاما، سقط نيزك "أبي" في ألبرتا بكندا.



نيزك

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يزن نيزك الفضاء ما يقرب من 326 رطلاً، وتم انتشاله من حفرة عميقة 6 أقدام في حقل قمح، عندما تم العثور عليه بعد خمسة أيام.

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وما زالت قطعة منه معروضة في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، ويتم تصنيف نيزك أبى "Abee" على أنه النوع الوحيد في العالم من هذه النيازك المحددة.



استخراج نيزك

ويعتقد العلماء أن النيازك مثل أبي تشكلت بالقرب من الشمس، حيث ستحتوي على القليل من الماء أو لا تحتوى على ماء.