شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء أبولو 11 ساخرا من ترامب: لا يعرف كوكب المريخ من الأساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر "مايكل كولينز" رائد فضاء رحلة "ابولو 11" من تصريح الرئيس الأمريكى ترامب حول إرسال البشر إلى المريخ بدلاً من للقمر، مؤكدا أن الرئيس الأمريكى لا يعرف شيئاً عن المريخ، وربما لا يعلم أن هناك كوكباً يدعى المريخ فى الأصل.

وفي مقابلة مع إذاعة سي إن إن سُئل كولينز عن استراتيجية ترامب لاستكشاف الفضاء، فقال: "لا أعتقد أنه يدرك الكثير من المريخ.. ربما لا يفهم أن هناك كوكبًا يسمى المريخ".

وأوضح كولينز - قائد وحدة القيادة لمهمة الهبوط على سطح القمر أبولو 11 في عام 1969 - إنه يدرك أن العديد من الخبراء يرون القمر على أنه رحلة استكشافية إلى المريخ، لكنه يحمل وجهة نظر الأقلية، ويعتقد أن المريخ يجب أن يكون الأولوية.

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وأضاف كولينز: "أعتقد أنه إذا كنا نريد الذهاب إلى المريخ، فيجب أن نعلن ذلك ونذهب بنفس الطريقة التى وصف بها الرئيس كينيدى الهبوط على سطح القمر"

وطالب كولينز أيضًا بإعادة تسمية ناسا - وهى اختصار للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء - إلى الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والمريخ.