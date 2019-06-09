باناسونيك تطور أول كاميرا رقمية تصور بدقة 6K وبسرعة 24 إطارًا

‏‏أعلنت شركة باناسونيك عن تطوير كاميرا (لوميكس إس1إتش) ‏‎LUMIX S1H‎‏ الرقمية العديمة المرايا والمزوّدة بعدسة أحادية ومستشعر صور بالإطار الكامل.

وقالت الشركة: إن ‏‎LUMIX S1H‎‏ تعد الكاميرا الأولى في العالم التي تتمتع بالقدرة على تسجيل الفيديو بدقة ‏‎6K‎‏ بسرعة 24 إطارًا في الثانية ونسبة أبعاد 3:2، ودقة ‏‎5.9K‎‏ بسرعة 30 إطارًا في الثانية ونسبة أبعاد 16:9، ودقة ‏‎4K/C4K‎‏ بجودة صورة من 10 بت وسرعة 60 إطارًا في الثانية.

وتعتزم باناسونيك إطلاق هذه الكاميرا الجديدة، التي تجمع بين جودة تصوير الفيديو الاحترافي والمستويات العالية لسهولة الاستخدام والحركة التي توفرها الكاميرات العديمة المرايا، في الأسواق العالمية بحلول خريف عام 2019.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنها أنتجت – منذ إطلاقها لعمليات تطوير تقنيات تسجيل الفيديو الخاصة بالكاميرات السينمائية الرقمية خلال تسعينيات القرن الماضي – مجموعةً من التقنيات المبتكرة للتصوير السينمائي المتميز مثل تسجيل الفيديو بسرعة 24 إطارًا في الثانية وتسجيل الفيديو بالحركة البطيئة باستخدام معدل إطار متغير، إلى جانب المدى الديناميكي العالي HDR ومساحة الألوان التي توفرها ميزة ‏‎V-Log/ V-Gamut‎‏.

وتعمل باناسونيك مع صناع الأفلام منذ أكثر من ربع قرن لتصميم وتطوير عدد من كاميرات السينما، الأمر الذي ساهم في تحقيق مستويات أداء مذهلة لتسجيل الفيديو. وظهرت كاميرا ‏‎LUMIX GH1‎‏ للمرة الأولى في عام 2009 كأول كاميرا رقمية أحادية العدسة عديمة المرايا تمتلك القدرة على تسجيل الفيديو بدقة ‏‎Full-HD‎‏ وصيغة ‏‎AVCHD‎‏.

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وأطلقت الشركة كاميرا ‏‎LUMIX GH4‎‏ عام 2014 كأول كاميرا رقمية أحادية العدسة عديمة المرايا‏ و‏‏قادرة على تسجيل الفيديو بدقة ‏‎4K‎‏. وفي عام 2017، ظهرت كاميرا ‏‎LUMIX GH5‎‏ لتكون الأولى في العالم التي تتمتع بالقدرة على تسجيل الفيديو بدقة ‏‎4K‎‏ وبسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة ‏‎4K‎‏ مع سرعة 30 إطارًا في الثانية وجودة صورة من 10 بت وترميز 4:2:2.

‏‏وبهذا الصدد، قال (كونيهيرو تانيكورا) – مدير عام قسم المنتجات الصوتية والبصرية لدى (باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق):‏‏ “توفر كاميرا ‏‎LUMIX S1H‎‏ تجربةً جديدةً كليًا في عالم التقاط الصور وتسجيل الفيديو مع مواصفاتها الأفضل ضمن فئتها. وتجمع هذه الكاميرا بفعالية كبيرة مجموعةً من الميزات الأكثر تقدمًا ضمن جسم صغير الحجم وخفيف الوزن مما يجعلها الحل الأمثل والأكثر سهولةً حتى في حالات ووضعيات التصوير الأكثر صعوبةً. وفي إطار التزام باناسونيك المستمر بالابتكار، نحن على ثقة بأن هذه الكاميرا ستمثّل مساهمةً قيمةً أخرى تهدف لدعم تطور ثقافة الصورة المرئية”.‏

‏وقالت باناسونيك: إنها صممت وطورت كاميرا ‏‎LUMIX S1H‎‏ من خلال تطبيق خبراتها الواسعة وتقنياتها المتطورة التي راكمتها في كاميرات السينما التي تنتمي لسلسة ‏‎LUMIX S‎‏ من الكاميرات العديمة المرايا المزودة بمستشعر صور بالإطار الكامل. وتحتضن الكاميرا جميع التقنيات الرائدة التي طورتها العلامة خلال تاريخها، ولا سيما تقنيات معالجة الإشارات الرقمية وتشتيت الحرارة، في جسم صغير الحجم وخفيف الوزن لتحقيق الأداء العالي وسهولة الاستخدام والحركة. كما أنها تفتح الباب واسعًا أمام أنشطة إنتاج الأفلام الإبداعية بطرق لا يمكن للكاميرات التقليدية تقديمها بسبب حجمها ووزنها الكبيرين.