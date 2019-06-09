شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطالب تطبيق "تيندر" للمواعدة بمشاركة بيانات مستخدميه مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "روسكو مادزور" منظم الإتصالات بروسيا في بيان أن روسيا قامت بإضافة تطبيق تبادل الصور والرسائل Tinder إلي قائمة التطبيقات المطلوب مشاركة بياناتها مع الحكومة والاستخبارات الروسية.

ووفقاً للبيان فإن الحكومة الروسية ستقوم بإلزام الشركة المطورة للتطبيق علي حفظ البيانات والرسائل والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين الروس لمدة تصل إلي عام، وتقديمها للجهات القانونية عند طلبها.

وقال المسئولون داخلTinder، إنهم تلقو طلباً من الحكومة الروسية يفيد بحق الإطلاع علي البيانات الخاصة بالتطبيق، وقد تم تسجيل إلتزام الشركة بشكل كامل.

جدير بالذكر أن Tinder يعد واحدا من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي داخل روسيا، حيث تم إنشاه عام 2012 وبنهاية عام 2015 وصل إلى 50 مليون مستخدم حول العالم.