شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الدورة الشمسية وسبب حدوثها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت ناسا منذ عدة أيام وجه الشمس فارغا تماما مع عدم وجود بقع شمسية مرئية مما يشير إلى وصولها إلى الحد الأدنى من الدورة الشمسية والتى تحدث كل 11 عام، ولكن ما سبب حدوث الدورة الشمسية؟ وما هو الحد الأدنى للدورة الشمسية؟

يجيب مجموعة من باحثين فى وكالة ناسا على هذا التساؤل فى تقرير نشر على موقع "ديلى الميل"، قائلين: "تمر الشمس خلال دورة مدتها 11 عاما حيث تنتقل من نشاط شديد إلى أقل نشاطا، ويتم تتبعها من قبل البقع الشمسية وهى تمر حاليا بمرحلة هادئة".

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ونشر باحثون من ألمانيا دراسة حديثة تدعى أنها قد تكون ناجمة عن حقول الجاذبية المتطابقة فى كوكب الزهرة والأرض والمشترى، لذا فالحد الأدنى للدورة الشمسية يمثل فترة انخفاض النشاط على الشمس ويحدث كل 11 عام خلال هذه الأوقات تكون البقع الشمسية والتوهجات الشمسية أقل توترا.

الحد الأدنى للطاقة الشمسية يؤدى إلى إنشاء رياح شمسية سريعة الحركة عندما يفتح المجال المغناطيسى للنجم فى الفضاء وهذا يمكن أن يؤدى إلى عدد من المضاعفات، بما فى ذلك العواصف المغناطيسية التى يمكن أن تؤدى إلى تقلبات شبكة الطاقة والتأثير على عمليات الأقمار الصناعية ويمكن أن تؤثر على الطيور المهاجرة.