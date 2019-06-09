شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الألمانية تطالب بالوصول إلى بيانات المساعدات الصوتية للهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الحكومة الألمانية شركات المحمول بالسماح لها في الوصول إلى تسجيلات المساعد الصوتى للهواتف المحمولة مثل سيرى وأليكسا، وهذا بغرض مكافحة الجريمة وحل العديد من قضايا جرائم القتل الغامضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في مؤتمر صحفى تحت اسم "محاربة الجريمة بشكل فعال": إنه من المهم للغاية أن تتمتع السلطات الفيدرالية وسلطات البلاد بحق الوصول إلى البيانات التي تجمعها هذه الأجهزة".

وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية تعترف بالخصوصية وحقوق التشفير لكن الأمر أصبح حتميًا للحفاظ علي الأمن داخل البلاد، وأن الحكومة تنوي مناقشة تلك القضية فى إجتماع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن سياسية الحكومة على مدار العشرين عامًا الماضى تنص على عدم المساس بالتشفير، ومنع أي محاولة لإضعافه، وأنه من المؤكد أن الأفكار المطروحة تتعارض مع ذلك، لكن الحكومة تنوى أن تتطلع على التسجيلات في الضرورات القصوى فقط.