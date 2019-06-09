الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

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كتب: ضياء السقا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين البلاد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء".
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
3 نصائح عامة من الأرصاد:
1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.
2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:
القاهرة 35_23
الإسكندرية 28_21
بورسعيد 29_22
رفح 33_19
كاترين 31_15
شرم الشيخ 37_27
بني سويف 36_23
الأقصر 38_25
الوادي الجديد 37_24
حلايب 33_25
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