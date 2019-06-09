يشحن الهاتف بسرعة في كل الأوقات تقريبًا، ولكن عندما يستغرق هاتفك الذكي وقتًا أطول من المعتاد لشحنه، يصبح الأمر مزعجًا إلى حد كبير، فإذا وجدت نفسك تواجه هذه المشكلة فقد يرجع السبب إلى العوامل التالية، وفقًا لما لموقع "تيك زيم" التقني.
1. سلك الشاحن:
قد لا يكون الخلل في جهازك الذكي فمن الممكن أن تكون المشكلة في الشاحن نفسه، وعادة ما يكون سلك الـUSB ملتوي أو ملفوف أو مثني وكلها أشياء تقلل من تدفق الطاقة إلى الهاتف.
2. منفذ الشحن:
في بعض الأحيان قد يكون السبب وراء مشكلة الشحن البطيئة، هو منفذ الشاحن، فمن المحتمل أن يكون...
كانت هذه تفاصيل خبر أهمها الرابع.. أسباب بطء شحن هاتفك الذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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