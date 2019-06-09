تكنولوجيا: سناب شات ينافس فيسبوك في ميزة “الدعوة إلى المناسبات”

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يعتزم تطبيق “سناب شات” Snapchat إطلاق ميزة جديدة، تدعم الدعوة إلى المناسبات، حيث تداول مستخدمو التطبيق تغريدة للمهندسة “جين مانتشون وونج”، المختصة بالمجال التكنولوجي، تتضمن أن تطبيق سناب شات تبني الدعوة إلى المناسبات، والتي تسمح بسحب الشاشة، على أي دعوة بالانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بتلك المناسبة.

وتضمنت أيضا تغريدة “وونج” أن هذه الميزة متوفرة في عدد من التطبيقات من بينها فيسبوك، مدونة : “يمكن للأصدقاء سحب الشاشة إلى الأعلى للانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بالمناسبة، وفي الأسفل يمكن اختيار اسم للمناسبة، ثم اختيار مكان وزمان المناسبة اختياريا”.

وقد أطلق تطبيق سناب شات متاجر خاصة بالشخصيات المؤثرة داخل تطبيقها الرئيس، تمهيدا لإطلاق ميزة خاصة بالتسوق تسهل على المستخدمين الشراء من التطبيق مباشرة.