كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث ضربة لشركة هواوي، قامت شركة فيسبوك بإيقاف شركة هواوي الصينية من تثبيت تطبيقاتها مسبقًا على الهواتف القادمة، وتشمل هذه التطبيقات تطبيق فيسبوك وإنستجرام وماسنجر وواتساب، وبعض التطبيقات الأكثر شعبية والأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لوكالة رويترز، فإن هذا الحظر الجديد ينطبق فقط على هواتف هواوي التي لم يتم إصدارها.
سيظل مستخدمي هواوي الحاليين قادرين على تثبيت واستخدام مجموعة تطبيقات فيسبوك طالما كانت خدمات جوجل مدعومة، وبعد ذلك، سيكون من الصعب إيجاد حل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة والحكومات الصينية واستعادة خدمات جوجل.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تطبيقات فيسبوك لن تأتي مثبتة مسبقًا على هواتف هواوي بعد الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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