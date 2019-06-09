شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Maps تحصل على تحديث ضخم على هواتف أيفون.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت أبل تصميم تطبيق الخرائط بالكامل داخل تحديث iOS 13 لدعمه بمعلومات أكثر تفصيلا، وعدد لا حصر له من الإمكانيات الجديدة والمفيدة لمستخدى هواتف أيفون.

ودعمت أبل الخريطة الجديدة بالكامل بمعلومات أكثر تفصيلا عن التضاريس، بما فى ذلك الطرق والشواطىء والحدائق العامة والمبانى، وهو مجهود تطلب من الشركة قيادة 4 مليون ميل بسيارات مزودة بأجهزة استشعار.

تعتبر التغييرات التى تم إجراؤها على Apple Maps واحدة من ضمن العديد من تحديثات التطبيقات الرئيسية التى أعلنت عنها أبل كجزء من تحديث iOS 13 الخاص بها خلال مؤتمر مطورى Worldwide.

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كما قامت الشركة بإصلاح تطبيق Reminders الخاص بها بتصميم جديد تماما ومجموعة أقوى من المميزات التى تجعله بديلا لتطبيقات أخرى، بالإضافة إلى ذلك سيكون تطبيق Photos الجديد أكثر ذكاءا مع ترتيب الصور وفقا لليوم والشهر والسنة والتخلص من الفوضى مثل لقطات الشاشة والصور الضبابية.

ويعتبر هذا التحديث خطوة هامة بالنسبة لشركة أبل، حيث تحاول التركيز على الخدمات الأخرى، بدلا من الأجهزة فقط.