شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوبر تطلق خدمة لتوصيل الركاب بالطائرات فى الولايات المتحدة بسعر 200 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوبر هذا الأسبوع عن إطلاق أول رحلة ضمن خدمتها الجديدة Uber Copter لتوصيل الركاب بواسطة طائرة هليكوبتر من مطار جون كنيدى فى نيويورك إلى وسط مانهاتن.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستبدأ الرحلات - التى تستغرق حوالى ثمانى دقائق - فى 9 يوليو بسعر يتراوح بين 200 و 225 دولارًا، شاملة النقل البرى فى المدينة والمطار.

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وقد ظهرت الأنباء عن طرح أوبر لخدمة التوصيل بالطائرات لأول مرة أولاً فى صحيفة New York Times، وأكدها " دارا خسروشاهي" الرئيس التنفيذى للشركة بتغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر.

وسبق أن أعلنت أوبر عن خططها للنقل الجوى بحلول عام 2023 بين عدد من الضواحى والمدن فى الولايات المتحدة ودول أخرى، كما تتعاون الشركة مع عدد من الشركاء لتطوير "سيارات طائرة أو طائرة كهربائية صغيرة ذات قدرة إقلاع وهبوط رأسى.