شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـIOS 13 لمنع التطبيقات من تتبع موقعك ومعرفة مكانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، دعمت شركة أبل الإصدار الجديد من نظام التشغيلIOS 13 بميزة مهمة لمنع التطبيقات المختلفة من معرفة موقعك، إذ ستظهر رسائل لسؤالك إذا كنت تريد الاحتفاظ بمشاركة موقعك مع التطبيقات الموجودة على هاتفك أم لا، وسيتم توضيح السبب وراء استخدام التطبيقات لموقعك بشكل دائم.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، سيسألك النظام أيضا إذا كنت تريد الاحتفاظ بنفس مستوى تتبع تطبيق معين لموقعك أم ترغب فى وقفه أو الحد من البيانات التى يجمعها، ولن تتوفر هذه الميزة لمنصات أبل الأخرى، فبضعها لا يدعم ميزة جمع بيانات المواقع بشكل دائم مثل MacOS و TvOS، بينما لا تحتاج المنصات الأخرى كـ Watch OS لهذه الميزة من الأساس.

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وستكون تلك الميزة مفيدة للمستخدمين فى حالة تحميلهم لتطبيق دون النظر فى شروطه، حيث توفر لك معرفة الأسباب التى دفعت التطبيق لتجميع تلك المعلومات، بإعطائك الاختيار إن كنت ستسمح للتطبيق بجمع بياناتك موقعك أم لا، ولكن فى الأغلب لن تؤثر سلباً على استخداماتك.