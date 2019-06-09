تكنولوجيا: احذر.. خدعة جديدة لسرقة أموالك بعد شراء المنتجات أونلاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ المواقع الإلكترونية بالعديد من العروض التى تغنيك عن التسوق العادى وتوفر لك جميع المنتجات التى تريدها بطريقة أمنة، ولكن فى الآونة الأخيرة انتشرت خدعة جديدة لسرقة المستخدمين، بعد شراء المنتجات ووصولها إلى باب منزلهم.
ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، يستهدف المحتالون العملاء بعد وصول منتجاتهم، حيث كشف الضحايا عن تلقيهم مكالمة من شخص يدعى أنه المدير التنفيذى للمنصة الإلكترونية، ويقوم بالسؤال عن جودة خدمة التوصيل، ثم يبلغ المستخدم بفوزه بسيارة، بعد إجراء الموقع لسحب، ويطلب منه تحويل أو دفع مبلغ قدره 1500 كرسوم تسجيل لسحب الهدية، وهى الخدعة التى وقع بها الكثير من المستخدمين.
ولحماية نفسك من الوقوع فى هذا الفخ، يوصى الخبراء بضرورة التحقق من تلك المكالمات بعد شراء أى منتج أونلاين، عن طريق إعلام خدمة عملاء الموقع أو مراسلتهم عبر تويتر قبل دفع أى أموال إضافية.
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