شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. خدعة جديدة لسرقة أموالك بعد شراء المنتجات أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ المواقع الإلكترونية بالعديد من العروض التى تغنيك عن التسوق العادى وتوفر لك جميع المنتجات التى تريدها بطريقة أمنة، ولكن فى الآونة الأخيرة انتشرت خدعة جديدة لسرقة المستخدمين، بعد شراء المنتجات ووصولها إلى باب منزلهم.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، يستهدف المحتالون العملاء بعد وصول منتجاتهم، حيث كشف الضحايا عن تلقيهم مكالمة من شخص يدعى أنه المدير التنفيذى للمنصة الإلكترونية، ويقوم بالسؤال عن جودة خدمة التوصيل، ثم يبلغ المستخدم بفوزه بسيارة، بعد إجراء الموقع لسحب، ويطلب منه تحويل أو دفع مبلغ قدره 1500 كرسوم تسجيل لسحب الهدية، وهى الخدعة التى وقع بها الكثير من المستخدمين.

Advertisements

ولحماية نفسك من الوقوع فى هذا الفخ، يوصى الخبراء بضرورة التحقق من تلك المكالمات بعد شراء أى منتج أونلاين، عن طريق إعلام خدمة عملاء الموقع أو مراسلتهم عبر تويتر قبل دفع أى أموال إضافية.