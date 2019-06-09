شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح تلسكوب VLT فى التقاط صورة جديدة تستعرض لقاءًا وثيقًا بين كويكب مزدوج نادر وكوكب الأرض، أثناء مروره بسرعة 43000 ميل فى الساعة (70000 كم / ساعة).

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم التقاط الصورة الضبابية للكويكب الثنائى المعروف باسم 1999 KW4 بواسطة التلسكوب فى 25 مايو على مسافة 3.2 مليون ميل (5.1 مليون كم).

الكويكب

وتعد الصورة التى التقطها التلسكوب العظيم VLT التابع للمرصد الجنوبى الأوروبى (VLT)، حادة بما يكفى لإعطاء الفرصة للخبراء والعلماء لرؤية الكائنين المميزين.

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ويتكون الكويكب 1999 KW4 من صخرة فضاء كبيرة تبلغ مساحتها حوالى 0.8 ميل (1.3 كم) وأخرى أصغر تدور حولها.

وقال الباحثون، إن السرعة التى كانت تتحرك بها الكويكبات المزدوجة، التى تفصلها مسافة 1.6 ميل (2.6 كم)، جعل مراقبتها أمرا مميزا بشكل استثنائى.

وتعد الصورة الضبابية هى الصورة الفعلية التى التقطها العلماء، أما الصورة الأخرى هى عبارة عن تفسير لفنان لما قد يبدو عليه الجسم بالفعل إذا كان بإمكاننا رؤيته بوضوح تام.

وتقوم وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بتتبع الكويكبين، حيث اقتربا من كوكبنا بثبات قبل 25 مايو.