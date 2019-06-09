شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة مدهشة عن لحظة هبوط المركبة الفضائية اليابانية Hayabusa2 على سطح الكويكب " ريوجو"، إذ تم التقاطها فى منتصف المناورة لإسقاط علامة على سطح الكويكب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية، تعد هذه الصورة هى الأحدث من مهمة Hayabusa2 ، التى نجحت فى الهبوط فوق سطح اثنين من الكويكبات لأول مرة فى التاريخ.

كانت المركبة الفضائية اليابانية لاستكشاف الكويكبات Hayabusa2، بصدد إسقاط علامة مستهدفة على ريوجو عندما التقطت الصورة فى 30 مايو 2019، وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن Hayabusa2 كانت على ارتفاع 30 قدم (9 أمتار) فوق سطح الكويكب الصخرى فى ذلك الوقت.

وكتب متحدث باسم JAXA عن الصورة على تويتر: "ظل المركبة الفضائية مرئى بوضوح، والنقطة السوداء الصغيرة الموضحة أسفل ظل جسم المركبة الفضائية هى ظل العلامة المستهدفة، وتم التقاط صورة لسطح الكويكب بواسطة كاميرا مراقبة المسبار الصغيرة ، CAM-H، وتم تطوير CAM-H بتبرعاتكم شكرا لكم".

Advertisements

جدير بالذكر أن ريوجوهو كويكب عريض يقع على بعد 0.6 ميل (1 كيلومتر) بالقرب من كوكب الأرض، يدور مداره حول الشمس مع كوكب الأرض.