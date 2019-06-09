شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز: الصين تحذر شركات التكنولوجيا من التعاون مع الحظر الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن استدعاء الحكومة الصينية الأسبوع الماضى لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فى ذلك مايكروسوفت و"ديل"، لتحذريها من مواجهة عواقب وخيمة فى حال تعاونها مع حظر إدارة ترامب، وفقا لأشخاص مطلعين على الاجتماعات.

وعقدت الاجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء بعد وقت قصير من إعلان بكين عن جمع قائمة بالشركات والأفراد "غير الموثوقين"، وتمت مشاركة التفاصيل المتعلقة بالاجتماعات، من قبل شخصين على دراية بهما، طلبا عدم الكشف عن هويتهم، لأنهما غير مخولين بمناقشتها خوفا من التعرض للانتقام.

كما تضمنت الاجتماعات شركات تصنيع أشباه الموصلات Arm of Britain و SK Hynix من كوريا الجنوبية.

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ورفض دومينيك كار، المتحدث باسم مايكروسوفت فى سياتل، التعليق على الاجتماع، كما فعل فيل هيوز، ممثل ARM فى أوستن وديف فارمر، المتحدث باسم ديل فى هوبكينتون.

وتُرى هذه القائمة كوسيلة للرد على إدارة ترامب لقرارها ضد هواوى، إذ اتهمت الولايات المتحدة الشركة الصينية بسرقة الأسرار التجارية وإجراء المراقبة نيابة عن بكين.