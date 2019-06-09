شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. استخدام المتكرر للإنترنت يدمر ذاكرة المستخدمين‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الاستخدام المتكرر لشبكة الإنترنت "قد يغير طريقة عمل أدمغتنا"، حيث إنه "يدمر ذاكرتنا".



ووجد فريق من العلماء الأمريكيين والأستراليين والأوروبيين أن مستخدمى شبكة الإنترنت - بكثرة - أظهروا أداء سيئا فى اختبارات الذاكرة، ويمكن تشتيت انتباههم بسهولة؛ ما يعد مؤشرا خطيرا على صحة الأطفال والمراهقين الذين قد يستخدمون الإنترنت فى كل مكان.

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وأجرى العلماء - وفقًا للدراسة التى نشرت فى مجلة (وورلد سايكايتري) - اختبارا للذاكرة والمهام الإدراكية وفحوصات دماغية لمئات المشاركين فى الدراسة.



ووصف جوزيف فيرث، الأستاذ فى جامعة (ويسترن سيدني)، وقائد الفريق البحثى، فى بيان صحفى، كيف يغير تصميم الإنترنت بنية العقل البشرى وقدراته، قائلا، "يؤدى التدفق غير المحدود للمعلومات والإشعارات فى شبكة الإنترنت إلى تشتيت الانتباه باستمرار؛ ما يؤدى إلى تقليل قدرتنا على التركيز فى مهمة واحدة".



وأوضح فيرث أن وجود معلومات متوفرة دائما فى الإنترنت قد يغير طريقة تخزين أدمغتنا للمعلومات، فالحاجة اليوم أقل لتذكر المعلومات فى عالم يوجد فيه موقع جوجل وموسوعة ويكيبيديا وما شابههما.