تقرير كاسبرسكي لاب يجد أن 64% من الموظفين في الإمارات يُخفون نشاطهم على مواقع التواصل عن رؤسائهم

دبي - الخليج 365 :

قد يكون من الصعب على معظم الموظفين فصل حياتهم الخاصة عن حياة العمل، سواء خلال الدوام أو بعده، نظراً لأن 90% منهم يدخلون إلى الإنترنت عدّة مرات في اليوم لإنجاز مهام العمل. ويكشف "تقرير الخصوصية العالمي" الذي نشرته كاسبرسكي لاب حديثاً أن 64% من الموظفين في الإمارات يختارون إخفاء نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤسائهم في العمل. وتمتدّ هذه السرية في العمل أيضاً إلى الزملاء في العمل، إذ يفضل 59% من الموظفين عدم الكشف عن نشاطهم على مواقع التواصل لزملائهم.

ويقضي الموظف العادي في المتوسط 13 عاماً وشهرين من حياته في عمله. على أن المثير للاهتمام أن هذا الوقت كله ليس مرتبطاً مباشرة وبالكامل بتنفيذ مهامّ العمل أو بالحصول على الترقيات؛ فما يقرب من ثلثي الموظفين (64%) يقرّون بزيارة مواقع ويب غير مرتبطة بالعمل من مكاتبهم يومياً.

وكان من الطبيعي، لذلك، رفض نحو ثلث الموظفين (28%) في الإمارات أن يعرف صاحب العمل بمواقع الويب التي يزورونها. ومع ذلك، فالأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن يعارض 59% معرفة زملائهم بأنشطتهم على الإنترنت. وربما يعني هذا أن الزملاء يشكلون تهديداً أكبر لتصوّرات زملائهم المستقبلية بشأن الترهّل المكتبي، أو أن العلاقات مع الزملاء ربما تكون أقلّ رسمية وبالتالي أكبر قيمة.

وعلى العكس من ذلك، يبدو أن النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل مجالاً أقلّ خصوصية لدى الكثيرين، ما يجعله أكثر ملاءمة للمشاركة مع الزملاء، ولكن ليس مع الرؤساء. ولعلّ ذلك يعود إلى تخوّف الموظفين من الإضرار بصورة الشركة وسمعتها أو أن تركيز الشركات على تدنّي إنتاجية الموظفين يدفعها إلى مراقبة الشبكات الاجتماعية للموظفين واتخاذ قرارات تؤثر في تغيير حياتهم المهنية بناء على ذلك. وقد أدّت هذه السياسات إلى رغبة 64% من الموظفين في عدم الكشف عن أنشطته في وسائل التواصل الاجتماعي لرئيسه، وامتناع 54% منهم عن كشف هذه الأنشطة لزملائهم.

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وثمّة 20% من الموظفين يعارضون عرض محتوى رسائلهم النصية ورسائل البريد الإلكتروني على صاحب العمل. وفضلاً عن ذلك، قال ستّة بالمئة إن حياتهم المهنية تضرّرت ضرراً لا يُمكن إصلاحه نتيجة لتسرّب معلوماتهم الشخصية. وبالتالي، يشعر الموظفون بقلق إزاء كيفية بناء سمعة داخلية جيّدة مع عدم التأثير سلباً في العلاقات القائمة في مكان العمل.

وقالت مارينا تيتوفا رئيس قسم تسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكي لاب، إن الخطوط الفاصلة بين الحضور الرقمي في العمل والمنزل "تتلاشى"، نظراً لأن الاتصال بالإنترنت "بات جزءاً أصيلاً من حياتنا في الوقت الراهن"، وهو أمر اعتبرته "لا بالجيد ولا بالسيئ"، وأضافت: "هكذا هي الحياة في الحقبة الرقمية؛ لذلك فإن على المرء الحرص، بصفته موظفاً، على توخّي الحذر بشأن ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يزوره من مواقع الويب في العمل، إذ قد يؤدي سلوك خطأ ما على الإنترنت إلى إحداث تأثير يدوم طويلاً في قدرة الموظف الطَّموح على الارتقاء على السلم الوظيفي في المستقبل".

وثمّة بعض الإرشادات الأساسية التي ينبغي للموظفين الالتزام بها في الحقبة الرقمية لضمان عدم وقوعهم فريسة لتهديدات الإنترنت في العمل: