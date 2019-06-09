كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “IKEA” تعمل على تصميم أثاث روبوتي مصمم للمساحات الصغيرة

متابعة-سنيار: تتعاون ايكيا مع شركة أمريكية ناشئة لتطوير نظام أثاث روبوتي يسمى ROGNON.

الشركة التي تعاونت معها إيكيا تدعىori، وهي شركة ناشئة في مجال الأثاث ومقرها بوسطن نشأت عن تعاون بين طلاب مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومصمم إيف بيهار واسترعت الانتباه لأول مرة في عام 2016.

صُممت وحدة التخزين الكبيرة للاستخدام في مساحة صغيرة، بواسطة لوحة اللمس، ويمكن أن تنزلق عبر غرفة لتقسيمها إلى مساحتين للمعيشة، وتحتوي على سرير ومكتب وأريكة يمكن سحبها عند الحاجة.

ROGNON عبارة عن نظام أثاث يجمع بين خزائن من وحدات PLATSA من ايكيا مع منصة روبوت آلية، وهي في الأساس حل تخزين على شكل حرف L مع مقصورات متعددة وميزات سحب، والتي تنزلق على طول سكة سفلية، كما أنه متوافق مع خط TRADFRI من ايكيا والإضاءة الذكية لخزانة الملابس.

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وجاء في بيان صحفي صادر عن ايكيا: “هناك المزيد والمزيد من الناس يعيشون وينتقلون إلى المدن حيث ينضم حوالي 1.5 مليون شخص إضافي إلى سكان المدن كل أسبوع”. ‘هذه الهجرة الجماعية تتسارع وتخلق مدن مكتظة بالسكان وتستهلك في الوقت نفسه الأراضي والموارد بوتيرة غير مستدامة.

ولذلك ترغب إيكيا في تمكين عملائها من سهولة تغيير مساحتهم الصغيرة لاستيعاب عدد لا يحصى من الأنشطة التي تجري في المنزل.

ولم يتم الإعلان عن سعر ROGNON حتى الآن، لكن IKEA تقول إنه يتحدد من خلال دراساتهم في المناطق الحضرية الصغيرة، والتي تشمل إجراء زيارات منزلية وتحليل البيانات من أسواق البيع بالتجزئة في هونج كونج واليابان، تم التخطيط لإطلاق المنتجات لأول مرة في كلا البلدين خلال عام 2020.