تكنولوجيا: هواوي تخفض توقعات شحن الهواتف الذكية بمقدار الثلث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من نفي شركة هواوي مؤخرًا لشائعات إيقاف إنتاج الهواتف الذكية، فإن هناك تقارير جديدة ظهرت مؤخرًا تتحدث عن تباطؤ الإنتاج والطلبات. ونقلاً عن بعض المصادر، خفضت هواوي توقعاتها لإجمالي شحنات الهواتف الذكية في النصف الثاني من عام 2019 بحوالي 20٪ إلى 30٪.

فمنذ أكثر من أسبوع، زُعم أن شركة HiSilicon التابعة لهواوي قد عززت طلباتها الخاصة بالشرائح من TSMC، ولكن يزعم تقرير اليوم أن الشركة قد أكدت أن طلبيات هواوي قد انخفضت منذ الحظر الأمريكي. ووفقًا للتقرير، فقد تأثر موردون آخرون من هواوي، في حين أن نظرائهم الصينيين يستعيدون قوتهم.

Advertisements

وفي حين أن شركة فيسبوك تتوافق مع الحظر الأمريكي، مما يمنع هواوي من تحميل تطبيقاتها مسبقًا على هواتفها، إلا أن جوجل أعلنت مؤخرًا أن الحظر نفسه قد يشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي للولايات المتحدة.

المصدر

اعلان

