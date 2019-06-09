تكنولوجيا: شراكة جديدة تجمع بين سامسونج وAMD لجلب تقنية الجرافيك RDNA إلى معالجات Exynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن الشراكة الجديدة التي تجمعها مع العملاق الكوري سامسونج والتي تهدف إلى جلب تقنية معمارية الجرافيك RDNA التي أعلن عنها مؤخراً في معالجات Exynos المخصصة للهواتف الذكية.
قامت شركة AMD بإعطاء سامسونج ترخيص لإستخدام تقنية معمارية الجرافيك RDNA الجديدة في تطوير معالجات Exynos المميزة بتصميم ARM، كما تدعم معمارية RDNA الجيل القادم من كرت الشاشة المخصص لأجهزة الحاسب المكتبي لشركة Navi.
وتهدف شركة AMD للتوسع بمعمارية RDNA الجديدة في الكثير من المنصات المستخدمة لتشمل أجهزة الحاسب المكتبي، أجهزة الحاسب المحمول، إلى جانب منصات الألعاب مثل PS4 وXbox One، إلى جانب خدمة جوجل القادمة لبث الألعاب Stadia.
ومن المقرر أن تأتي معمارية الجرافيك RDNA الجديدة من AMD لتكون بديل لمعمارية Mali التي صممت من قبل ARM، وهي المعمارية التي ترتكز عليها معالجات Exynos الآن.
وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم فئات مختلفة من الشرائح في هواتفها خلال الفترة القادمة، فإلى جانب معالجات Exynos ستقدم في أسواق الولايات المتحدة واليابان، وكندا، الصين إلى جانب أسواق أمريكا اللاتينية معالجات Qualcomm Snapdragon التي تتكامل مع معمارية Adreno.
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