شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 قواعد بسياسة يوتيوب للحد من المضايقات.. تعرف على أنواع المحتوى المحظور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع يوتيوب سياسات معينة لالتزام المستخدمين بها من أجل عدم النيل من الآخرين أو توجيه المضايقات عبر قنواته المختلفة، حيث يقول يوتيوب إنه لا يسمح بالمحتوى أو السلوك المقصود به مضايقة الآخرين أو تهديدهم أو التنمر عليهم، ويشجع المستخدمين على الإبلاغ عن محتوى أو نشاط يعتقدون أنه ينتهك سياساته.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن هذا المحتوى المحذور الذى يقصد به المضايقات تم وضع قواعد محددة له تشمل على:

• الكشف عن المعلومات الشخصية لشخص ما مثل عنوانه أو عنوان بريده الإلكتروني الخاص أو أرقام هواتفه أو رقم جواز السفر أو معلومات الحساب المصرفي.

• المحتوى المقصود عمدا لإذلال شخص ما.

• المحتوى الذي يحتوى على التعليقات أو مقاطع الفيديو الشخصية الضارة والسلبية عن شخص آخر.

• المحتوى الذي يحرض الآخرين على مضايقة أو تهديد الأفراد على يوتيوب.

Advertisements

• محتوى يضم أعمال جنسية بالإرغام أو ممارسة جنسية غير مرغوب فيها.

• محتوى يهدد أفراد معينين بإلحاق الأذى الجسدي أو تدمير الممتلكات.

• محتوى يتميز بسلوك مسيء أو تهديد موجه.

• إضفاء الطابع الجنسي علي أو إهانة الفرد الذي يشارك أو موجود في محتوى غير جنسي.

• المحتوى الذي يدعي أن بعض ضحايا حوادث العنف العامة أو أقرب أقربائهم هم ممثلون أو أن تجاربهم غير حقيقية.