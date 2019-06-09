طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة تسجل 33درجة

كتب: محمد متولي

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

كما توقعت الهيئة، في بيان لها، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وستكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 21 33

الإسكندرية 22 27

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مطروح 19 27

العريش 18 30

شرم الشيخ 27 37

قنا 25 37

الأقصر 26...