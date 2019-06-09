كتب: محمد متولي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.
كما توقعت الهيئة، في بيان لها، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وستكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في مصر
القاهرة 21 33
الإسكندرية 22 27
مطروح 19 27
العريش 18 30
شرم الشيخ 27 37
قنا 25 37
الأقصر 26...
كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة تسجل 33درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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