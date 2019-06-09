الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس 2 يوليو



كتب محمود راغب



يكون هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية على موعد كسوف كلى للشمس يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل، يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريًا، ويمكن رؤيته فى "معظم أمريكا الجنوبية – شرق أوقيانوسيا – المحيط الباسفيكى"، ويرى كليا فى تشيلى والأرجنتين.

وسيغطى هذا الكسوف مساحة عرضها 200.6 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 105 % من قرص الشمس

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و50 دقيقة تقريبا، ولا يمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.

يذكر أن...