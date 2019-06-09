شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. كيف سيرى متجول استكشاف المريخ 2020 سطح الكوكب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد صورة متجول استكشاف المريخ 2020 من أبرز صور الفضاء لهذا الأسبوع، ففى هذه الصورة يقوم المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بإعداد روفر المريخ 2020 من خلال تركيب مكونات لكاميرات Mastcam-Z عالية الوضوح ليتمكن من رؤية سطح الكوكب الأحمر، ونقل كل ذلك للعلماء فى الأرض

ووفقا لما ذكره موقع "space" سيتم تجهيز Mars 2020 أيضًا بنظام يتيح له تحديد السطح بدقة أثناء تسلسل الهبوط، ومن المقرر إطلاق المهمة في يوليو من العام المقبل لتصل إلى المريخ في فبراير 2021.



مستكشف المريخ Advertisements

وقام المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا، بإعادة تثبيت الغطاء الخاص بالاستشعار عن بعد من المتجول، والتي تحمل بصريات وأدوات مهمة.

وهو ما مهد الطريق لتركيب كاميرتي Mastcam-Z عالية الوضوح، والتي يتم وضعها على سطح السفينة المتجول، حيث تم تصميم كاميرتي Mastcam-Z لتعزيز إمكانيات القيادة وعينات أخذ العينات الأساسية من المتجول "روفر 2020"، حيث ستوفر الأداة نظرة تفصيلية على الصخور والرسوبيات داخل مجال رؤية روفر، وتقدم صورة أكثر شمولًا للتاريخ الجيولوجي للكوكب.