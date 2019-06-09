سناب شات تختبر ميزة المناسبات لمنافسة فيسبوك

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن خدمة التراسل المصور سناب شات تعمل على ميزة الدعوة إلى المناسبات.

وقالت المهندسة (جين مانتشون وونج) في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: إن سناب شات تبني (الدعوة إلى المناسبات) – التي تسمح بسحب الشاشة – على أي دعوة بالانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بتلك المناسبة.

ونشرت وونج – التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل: تويتر وإنستاجرام قبل إطلاقها لعموم المستخدمين – لقطتي شاشة للميزة الجديدة، ويُرى في إحداهما خيار (إرفاق دعوة) Attach an Invite.

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وفي وصف الميزة الجديدة، كتبت سناب شات: “يمكن للأصدقاء سحب الشاشة إلى الأعلى للانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بالمناسبة. وفي الأسفل، يمكن اختيار اسم للمناسبة، ثم اختيار مكانها (اختياريًا)، ثم زمان المناسبة (أيضًا اختياريًا).

ويُعتقد أن سناب شات تحاول من خلال دعم ميزة المناسبات منافسة فيسبوك، التي توفر هذه الميزة منذ سنوات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل الميزة عند إطلاقها لعموم المستخدمين، بعد انتهاء مرحلة الاختبار.

يُشار إلى أن اكتشاف اختبار الميزة الجديدة يأتي بُعيد إطلاق سناب شات متاجر خاصة بالشخصيات المؤثرة داخل تطبيقها الرئيس، وذلك تمهيدًا لإطلاق زر خاص بالتسوق يسهل على المستخدمين الشراء من التطبيق مباشرةً.