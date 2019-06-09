تكنولوجيا: اكتشاف خطير.. انبعاثات غاز الميثان الصناعى أعلى 100 مرة من المتوقع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد باحثون من صندوق الدفاع البيئى أن انبعاثات الميثان من القطاع الصناعي لم يتم تقديرها بشكل جيد، فباستخدام سيارة Google Street View المجهزة بمستشعر الميثان عالى الدقة، اكتشف الباحثون أن انبعاثات الميثان من مصانع سماد الأمونيا كانت أعلى 100 مرة من التقدير المبلغ عنه في صناعة الأسمدة.
ووفقا لما ذكره موقع "phys" فإن النسب التى تم اكتشافها كانت أعلى بكثير من تقديرات وكالة حماية البيئة (EPA) لجميع العمليات الصناعية في الولايات المتحدة.
سيارة تقدير الميثان
وقال جون ألبرتسون، مؤلف مشارك وأستاذ مدني: "لقد أخذنا صناعة صغيرة واحدة لم يسمع بها معظم الناس أبدًا، ووجدنا أن انبعاثات غاز الميثان لديها أعلى بثلاثة أضعاف، مما افترضت وكالة حماية البيئة".
وأضاف ألبرتسون: "هذا يوضح لنا أن هناك فجوة كبيرة بين التقديرات الأولية والقياسات في العالم الحقيقي".
وتم الإبلاغ عن نتائج الباحثين فى تقدير انبعاثات الميثان من صناعة الأسمدة الأمونيا بالولايات المتحدة باستخدام أسلوب الاستشعار عن بعد، حيث تم تمويل العمل جزئيًا من خلال منحة من مركز أتكينسون لبرنامج بحث مستقبلي مشترك مع EDF.
وخلال إجراء هذه الدراسة قطعت سيارة Google Street View طرقًا عامة بالقرب من ستة مصانع للأسمدة تمثيلية في وسط البلاد لتحديد انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي.
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