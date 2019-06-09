شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة هواوى.. الصين تخطط لوضع نظام لحماية أمن التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الصين لإقامة نظام لضمان "الأمن القومي" فيما يخص التكنولوجيا، وسط حرب تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة التي لحقت بشركة هواوي مؤخرا.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" فإن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية مكلفة بتأسيس نظام قائم لدرء مخاطر الأمن القومي والتعامل معها بشكل أكثر فعالية، ولم تذكر ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بالحرب التجارية، ولكن سيتم الكشف عن إجراءات مفصلة قريبا.

واستأنفت واشنطن وبكين معركتهما التجارية الشهر الماضي عندما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، والتي ردت عليها بكين برفع التعريفة الجمركية الخاصة بها على مليارات الدولارات بقيمة البضائع الأمريكية.

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وتصاعدت الحرب التجارية في الأسابيع الأخيرة مع تحرك واشنطن لإدراج هواوي في القائمة السوداء بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، مما يهدد طموحات الشركة العالمية، وهي خطوة تحد من وصولها إلى المكونات الأمريكية الصنع التى تحتاجها لمعداتها.

وقال هو شيجين المحرر بصحيفة جلوبال تايمز الصينية "بناء على ما أعرف، تبني الصين آلية إدارية لحماية التقنيات الرئيسية في الصين"، مضيفا: "هذه خطوة كبيرة لتحسين نظامها، وكذلك خطوة لمواجهة القمع الأمريكي".

وتتهم الصين ترامب بالرغبة في إحباط تطوير شركة هواوى، لأن الشركة هي الشركة الرائدة عالمياً في تقنية الجيل الخامس من الهواتف المحمولة ولا تواجه منافسة أمريكية.