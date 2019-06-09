شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤثر موجات المد والجزر فى حدوث الزلازل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف العلماء على حقيقة ارتباط الزلازل بالمد والجزر، ولكن لم يستطع أحد معرفة سبب ارتفاع الهزات أثناء انخفاض المد والجزر، حيث قال كريستوفر شولز، عالم الزلازل فى مرصد لامونت دوهرتي للأرض بجامعة كولومبيا: "كان التفسير غير واضح للجميع، لأنه وفقًا للنظرية التقليدية، يجب أن تحدث تلك الزلازل عند المد العالي".

ووفقا لما ذكره موقع "phys" ففى دراسة أجريت مؤخرا، اكتشف شولز وزملاؤه آلية هذا التناقض الغريب، حيث يعود الأمر إلى الصهارة أسفل التلال الوسطى للمحيطات وما يحدث لها.

وقال شولز الذي شارك في قيادة الدراسة إن بؤرة الصهارة تتوسع وتتقلص بسبب المد والجزر، وهذا ما يجعل الزلازل تحدث.

Advertisements

أما عن العلاقة المنخفضة للمد بالزلازل فتكون بسبب الطريقة التي يتحرك بها خطأ منتصف المحيط، حيث وصف شولز الخلل بأنه مثل طائرة مائلة تفصل بين كتلتين من الأرض، فأثناء الحركة تنزلق الكتلة العلوية لأسفل.

وكان قد توقع العلماء أنه عند ارتفاع المد والجزر يكون هناك المزيد من الماء فوق الصدع، وبالتالى تتحرك الكتلة العلوية لأسفل ويسبب الزلازل، ولكن هذا ليس ما يحدث، فبدلاً من ذلك، ينزلق الخلل أثناء انخفاض المد.

وأدرك الفريق أنه عند انخفاض المد يكون هناك ماء أقل على الصدع، وبالتالي يتسع مما يجهد الصخور المحيطة به، ويجبر الكتلة السفلية على الانزلاق للأعلى، والتسبب في حدوث زلازل في هذه العملية.