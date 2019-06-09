كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Bang & Olufsen” تضيف بعض اللون الوردي إلى مجموعة مكبرات الصوت والإكسسوارات الجديدة

متابعة-سنيار: حصلت كل من Bang & Olufsen Beolit17 و Beoplay H8i و Beoplay E8 2.0 و Beoplay Charging Pad على لون وردي جديد وأنيق، مما يضيف أناقة مميزة على التصميم الدقيق والصوت الممتاز الذي توفره.

وتشمل المجموعة التي حصلت على اللون الوردي مكبر صوت Bluetooth محمول – Beolit17 – والذي يأتي مع صوت توقيع Bang & Olufsen الأصيل، وقد بني باستخدام الألومنيوم ، ويوفر الصوت True 360 ​​و USB-C وما يصل إلى 24 ساعة من الاستماع.

Beoplay E8 2.0 هي سماعات أذن لاسلكية حقيقية من Bang & Olufsen، تتميز بصوت توقيع العلامة التجارية، وحافظة شحن لاسلكية، وواجهة اتصال سهلة الاستخدام، ومكالمات وأوامر صوتية، وتوفر 16 ساعة من الاستماع والاستفادة من وضع الشفافية، الذي يتيح لك ضبط محيطك بإيماءة سريعة، دون الحاجة إلى إخراج سماعات الأذن.

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تأتي Beoplay H8i، بنفس المواد الفاخرة المستخدمة في جميع العناصر الأخرى وتصميم خفيف الوزن ومبسّط، مع الحفاظ على نفس اللون الوردي الحديث، فهي مزودة بوضع الشفافية، ومستشعر القرب وتوفر ما يصل إلى 30 ساعة من الاستماع.

تتميز لوحة Beoplay Charging Pad بتصميمها الفاخر، وهي مصنوعة من الألومنيوم المصقول وجلد البقر، وتدعم الشحن العادي (5W) والشحن السريع (10W).

العناصر والملحقات متاحة للشراء عبر الإنترنت وفي متاجر Bang & Olufsen وتجار التجزئة المحددين مقابل 500 دولار لــ Beolit17 و 350 دولارا لـ Beoplay E8 2.0 و 400 دولار لـBeoplay H8i و 125 دولارا لـ Beoplay Charging Pad.