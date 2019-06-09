كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تنبيهات Google عن الكوارث الطبيعية تأتي قريبا بمزيد من التفاصيل المرئية

متابعة-سنيار: تعد تنبيهات SOS من Google أداة مفيدة لإبقاء الناس على اطلاع في أوقات الأزمات، ويبدو أنها ستأتي بمزيد من التفاصيل.

في الأسابيع القليلة المقبلة، ستبدأ Google في تقديم مزيد من المعلومات المرئية للكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تقديم نظام تحذير جديد للملاحة.

بالنسبة للأعاصير، ستعرض خرائط Google مخروطا متوقعا سيُظهر المسار المتوقع للإعصار، مع معلومات عن الأوقات التي يُتوقع فيها أن تصل إلى مناطق معينة.

إذا كنت بالقرب من الإعصار، فستنبهك بطاقة إشعار الأزمات بالمعلومات قبل وقوعه.

في أعقاب الزلزال، ستعرض shakemap مركز الزلزال وحجمه، في حين أن الترميز اللوني سيوضح شدة الهز في المناطق المحيطة.

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تقوم Google أيضا بتطبيق التنبؤ بالفيضانات، والذي سيتم اختباره لأول مرة في مدينة باتنا المعرضة للفيضانات في الهند، قبل الوصول إلى منطقتي جانجس وبراهامبوترا، وسيُخبر المستخدمين بمكان حدوث الفيضان، بالإضافة إلى شدته المتوقعة.

ولا تحتاج إلى أن تكون بالقرب من هذه المواقع لرؤية كل هذا، ما عليك سوى استخدام Google للبحث عن اسم المنطقة التي ستؤثر فيها الكارثة الطبيعية، وسوف يعطيك تلك المعلومات المرئية.

الميزة الأخرى الرائعة هي تنبيهات الأزمات أثناء التنقل على خرائط Google، والتي ستحذر الناس إذا كانت هناك كارثة طبيعية قد تؤثر على رحلتهم، وستحاول نقلهم بعيدا عن الاضطراب.

كما كان من قبل، يمكنك مشاركة معلومات الأزمات هذه مع الأصدقاء والعائلة، ومشاركة موقعك، وكذلك الاطلاع على عمليات إغلاق الطرق والإبلاغ عنها.