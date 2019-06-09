كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن السماح لشركة Huawei بتشغيل إصدار مفتوح من Android يمثل مشكلة أمنية وفقا لـ”جوجل”

متابعة-سنيار: ذكرت تقارير إن Google تحث إدارة ترامب على عدم منعها من التعامل مع شركة Huawei، مشيرةً إلى مخاوف أمنية.

في الشهر الماضي، وضعت الحكومة الأمريكية شركة Huawei على قائمة سوداء تمنعها من التداول مع الشركات الأمريكية دون موافقة مسبقة من الحكومة، ونتيجةً لذلك، قيدت Google وصول Huawei إلى نظام التشغيل Android الخاص بها، وقامت الولايات المتحدة في وقت لاحق بتأجيل هذا الإجراء لمدة 90 يوما، ولكن هذا التأجيل ينتهي في 19 أغسطس.

إذا تم تطبيق الحظر بالكامل، فسيُسمح لشركة Huawei باستخدام إصدار مفتوح المصدر من Android، لكن هذا يعني أن هواتفها لن تحتوي مسبقًا على تطبيقات Google مثل متجر Google Play أو ميزات الأمان مثل Google Play Protect.

وَوفقا لـ Google، فإن السماح لشركة Huawei بتشغيل إصدارا مفتوحا من Android يمثل مشكلة أمنية، وفقا لتقارير The Verge نقلاً عن فاينانشال تايمز.

يعمل تطبيق Google Play Protect على إجراء اختبارات السلامة على التطبيقات قبل تنزيلها من Google Play، والتحقق من جهازك بحثا عن التطبيقات المشحونة بالبرامج الضارة، وإزالة التطبيقات الضارة من جهازك، وفي حال انعدام هذه الميزات، ستكون هواتف Huawei “أكثر عرضة لخطر الاختراق” وفقاً لـ”جوجل”.

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ولكن ما تخشاه جوجل قد لا يحدث، إذا مضت Huawei قدما في خطة لإنشاء نظام التشغيل الخاص بها، ففي الشهر الماضي، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلكين التجاريين لشركة Huawei، إن نظام التشغيل من صنع Huawei قد يصدر في خريف هذا العام أو ربيع عام 2020 على أبعد تقدير.

وسيعمل نظام التشغيل مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والسيارات والأجهزة القابلة للارتداء وسيكون متوافقا مع تطبيقات أندرويد.

سيتم تسمية نظام التشغيل الخاص بـ Huawei باسم OakOS في الأسواق الغربية و HongMeng OS في الصين، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز الصادرة باللغة الإنجليزية.