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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم فى الفضاء.. طائرة X-15 تقوم بأول رحلة لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد حدث فضائى مهم فى مثل هذا اليوم منذ عام 1959، حيث قامت طائرة X-15 التجريبية التي تعمل بنظام الصواريخ التابعة لناسا بأول رحلة جوية لها.
طائرة صاروخية X-15
ووفقا لما ذكره موقع "space" كانت الطائرة الصاروخية X-15 جزءًا من سلسلة من الطائرات التجريبية التي تفوق سرعة الصوت.
وتمثل هذه الرحلة بداية ما يقرب من عقد من البحث الذي اكتشف الارتفاعات والسرعة الفائقة على حافة الفضاء، حيث إن أقصى سرعة طارت بها X-15 وصلت إلى 4520 ميل في الساعة.
وكان لدى برنامج X-15 مجموعة 12 طيار، بما في ذلك ما قام به نيل أرمسترونج بين عامي 1959 و1968، حيث قام بـ 199 رحلة في هذه العملية.
وحلقت الطائرة على مدى ما يقرب من 10 سنوات، وبأقصى ارتفاع يبلغ 67 ميلًا، حيث كان بإمكانها الوصول إلى حافة الفضاء الخارجي في الستينيات.
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