تكنولوجيا: بالأرقام.. ماذا يحدث على الإنترنت فى الدقيقة الواحدة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم ملايين الأشخاص شبكة الإنترنت على مدار الـ24 ساعة من أجل قضاء احتياجاتهم سواء كانت عمل أو دراسة أو ترفيه، ولكن هل فكرت يوماً ماذا يحدث خلال دقيقة واحدة فقط على الإنترنت، وفى هذا الموضوع نبرز ما يفعله المستخدمون على الانترنت خلال دقيقة واحدة. - يسجل مليون شخص الدخول على موقع فيس بوك. - يستقبل جوجل 3800 ألف طلب بحث. - ترسل 18100000 رسالة نصية. - يتم مشاهدة مشاهدات 4 ملايين فيديو على يوتيوب. - يتم تحميل 390,030 تطبيق عبر متجر أبل وIOS. Advertisements - يتم نشر 347,222 ألف صورة على انستجرام. - يغرد 87,500 شخص على تويتر. - ينفق 996,956 دولار عبر الإنترنت. - يتم تصوير2 مليون صورة وفيديو على تطبيق سناب شات. - يتم إرسال 41,06,00,000 رسالة عبر واتس آب. - يرسل حوالى 18,80,00,000 بريد إلكترونى.

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