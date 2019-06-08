شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تصويت المساهمين ضد "زوكربيرج".. فيس بوك فى حاجة للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه موقع فيس بوك أزمة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد تصويت المساهمين على إقالة "مارك زوكربيرج" من منصبه كمدير تنفيذى للشركة.

وفى اجتماع المساهمين السنوى لشركة فيس بوك الذى عقد الشهر الماضي قدمت Trillium Asset Management اقتراحًا بطرد "زوكربيرج" من منصبه واستبداله بمدير تنفيذى مستقل.

وتتحكم شركة Trillium فى أسهم فيس بوك بقيمة حوالى 9 ملايين دولار، وتم دعم الاقتراح بنسبة 68٪ من المستثمرين المستقلين، وذلك أعلى من 51٪ الذين صوتوا لصالح اقتراح مماثل تقريبا فى عام 2017، لكنه هزم فى نهاية المطاف بسبب قبضة زوكربيرج على قوة التصويت.

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مارك زوكربيرج

وكان هناك أيضًا دعم أقل من المعتاد للمديرة المستقلة الرائدة "سوزان ديزموند هيلمان" إذ تم إعادة انتخابها من قبل 67٪ من المستثمرين الخارجيين، مقارنة مع 76٪ فى العام الماضي.

وقال جوناس كرون، نائب الرئيس الأول لشركة تريليوم، لـ Business Insider إن الأصوات قدمت تعبيرًا واضحًا عن القلق العميق بين المستثمرين الرئيسيين، والتى تدفع فيس بوك للبحث عن الأسباب والتعامل معها.

ودعا أعضاء مجلس الإدارة الجدد "جيف زينتس"، الرئيس التنفيذى لشركة Cranemere الاستثمارية، والرئيس التنفيذى السابق لشركة أمريكان إكسبريس "كينيث شينولت" إلى الانتباه بشكل خاص إلى اضطرابات المستثمرين.