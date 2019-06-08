شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف القصة وراء تسمية عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك بـ"آيرون مان" الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عالم عمالقة التكنولوجيا ملىء بالقصص والكواليس المرتبطة بعدة مجالات فى الحياة، خاصة الدراما التى دائما ما تكون بداية فكرة تتحول من الخيال إلى الواقع فى عالم التكنولوجيا، حيث تستمد أحدث التقنيات حاليا أفكارها من أفلام الخيال العلمى، ولكن ما نحن بصدد الحديث عنه قصة عكست هذه القواعد لتستمد الدراما خيالها من شخصيات واقعية، هذا ما حدث عندما استخدم روبرت داوني جونيور شخصية عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك كنموذج لأداء دوره في فيلمه "آيرون مان" لعام 2008.

يعد إيلون ماسك هو الرئيس التنفيذى لشركة تسلا وSpaceX وعدة شركات تكنولوجية أخرى، ويتميز بشخصيته الجذابة التى لم تقتصر على جدية رجال الأعمال أو إبداع وأفكار العلماء، ولكن أيضا إصرار الناجحين ومرح ورفاهية الأغنياء، فليس بالغريب أن يستمد بطل فيلم آيرون مان شخصيته من إيلون ماسك.



إيلون ماسك آيرون مان

تحول روبرت داوني جونيور إلى ماسك للمساعدة في أداء شخصية مثل توني ستارك، ولعل ذلك بسبب أن ماسك هو نموذج المتحمس للتكنولوجيا من أجل التكنولوجيا ورغبته في جعل كل شيء ممكن للمشروعات الخاصة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، ولد إيلون ماسك في جنوب أفريقيا عام 1971 لأم كندية وأب من جنوب أفريقيا، وحقق أول 500 دولار له في سن 12 عامًا مقابل برمجته للعبة كمبيوتر.

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وانتقل إلى كندا ثم الولايات المتحدة للدراسة، ولكى يدفع رسوم جامعة بنسلفانيا كان ينظم حفلات منزلية مقابل الأموال، وكانت شركة حقيقية يتمكن من إنشائها إيلون في عام 1995، عندما أسس هو وشقيقه شركة Zip2، وبعدها X.com ، وهي شركة للخدمات المالية والدفع عبر الإنترنت، والتى أصبحت PayPal فيما بعد.

وحصل على مبلغ ضخم قدره 165 مليون دولار عندما تم بيع الشركة إلى eBay في عام 2002، بعدها بدأ التفكير بجدية في رحلات الفضاء مدفوعًا برغبة في إرسال صاروخ إلى المريخ.

وأصبح الحلم هدفًا حقيقيًا عندما انشأ شركة SpaceX للفضاء، وقرر أن يصنع الصواريخ بنفسه وبالفعل تمكن من ذلك بعد ثلاث محاولات فاشلة، أصر خلالها على النجاح واضعا أخر أموال لديه فى فرصته الرابعة والأخيرة.

وفي عام 2004 استثمر ماسك في شركة للسيارات الكهربائية وهى تسلا، ليصبح مؤسسًا مشاركًا، وتولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2008، وهو نفس العام الذي شحنت فيه الشركة أول سيارة لها "Roadster" سيارة رياضية فاخرة.

واستمرت خطوات إيلون ماسك التى جعلته يحصل على لقب "آيرون مان" الحقيقى بجدارة ليس فقط بسبب ما فعله بطل الفيلم من اتخاذه نموذجا للشخصية الدرامية، ولكن ما توصل له بإصراره وإبداعاته ومازال يحققه من أجل حياة أفضل للبشر.