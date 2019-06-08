تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة التي تقدم نظرة واضحة لتصميم Galaxy Note10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت مؤخراً تسريبات مصورة جديدة لإصدار سامسونج المرتقب Galaxy Note10، حيث تستعرض الصور تصميم الهاتف الذي يأتي بثقب الكاميرة الأمامية في منتصف الشاشة.

تقدم التسريبات المصورة الجديدة لهاتف Galaxy Note10 رؤية واضحة للتصميم المقرر للإصدار القادم من سلسلة Note، حيث جاءت التسريبات الجديدة عبر أحد المصادر الموثوقة والمطلعة على مواصفات وتصميم هاتف Galaxy Note10 في OnLeaks.

ويأتي هاتف Galaxy Note10 وفقاً للتسريبات المصورة بتصميم يختلف عن الإصدارات السابقة من سلسلة Note، حيث يضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية في منتصف الجزء العلوي من الشاشة، كما تتميز إطارات هذا الإصدار بتصميم أنحف وأقل سماكة من هاتف Note9.

وينطلق هاتف Note10 بحجم 6.3 إنش في الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يدعم جودة عرض QHD بلس، كما يضم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

كما يأتي هاتف Galaxy Note10 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية التي تقدم من سامسونج بتصميم رأسي في الزواية اليسرى من الجهة الخلفية للهاتف، كما يختفي الزر المخصص لمساعد Bixby من تصميم الهاتف، بينما ينتقل زر التشغيل إلى الجانب الأيسر إلى أسفل زر التحكم في مستوى الصوتيات.

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أيضاً تأتي فتحة شريحة SIM في الجزء العلوي من هاتف Galaxy Note10 مع IR Blaster، بينما يضم الهاتف منفذ USB-C في الجزء السفلي مع الميكروفون الرئيسي للهاتف، والمكبرات الصوتية إلى جانب فتحة قلم S-Pen.

وتؤكد التسريبات المصورة أيضاً على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note10 هذا العام دون مدخل 3.5مم للسماعات، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Exynos 9825 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، بينما يأتي النموذج الثاني للهاتف بمعالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال شهر أغسطس أو تفاصيل أكثر مع تسريبات جديدة يكشف عنها خلال الفترة القادمة.

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